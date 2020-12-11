3間社區檢測中心今啟用 因收費資訊不清一度混亂

近日新冠肺炎疫情嚴重，政府今日(11日)開設多3個社區檢測中心，分別位於灣仔禮頓山社區會堂、深水埗白田社區中心及大埔太和體育館。記者今早到3間社區中心巡視，現場人頭湧湧，其中白田社區中心有市民因不清楚收費方式，須四處向人找換零錢，情況一度混亂。

深水埗白田社區中心早上8時許，現場有10多人排隊。工作人員分了非預約和預約的兩條隊，有預約的人可優先，兩條人龍均在半小時內清空，之後到達的市民均無須排隊，可直接做檢測。

現場有街坊不知有新檢測中心開放，也不清楚收費，前來查詢，也有不少人即場登記。由於不設找贖，也不接受千元大鈔，中心剛開放時一度出現混亂，有市民需要四處問人「暢錢」，後來職員解釋可用信用卡付款才平息。

市民黃先生表示在日出康城地盤工作，應公司要求來檢測，須證實無染疫才可復工。他指工作的地盤有人確診，但不知道是哪幾位工人，因地盤會判上判，連上司也不知道是誰，故不知道有否接觸過確診者。被問及檢測安排如何，他指住深水埗區，地區算方便，最重要檢測後可以復工。

現場有不少市民為了過境做檢測，中心職員表示，中心翌日10點前會發出報告。黎先生打算帶10歲的胞弟回東莞的家鄉，所以來做檢測，因為胞弟停止面授課，預計過了農曆新年才會回港。

至於灣仔禮頓山社區會堂外亦現人龍，第一次做檢測的黃太指，由於從事飲食業，與人接觸機會較多，所以接受檢測，覺得檢測程序尚算順暢。市民Henry亦是首次做檢測，他早已預約於早上9時半的時段，覺得過程順利，但他認為政府要封關才可全面控制疫情。

大埔太和體育館則相對淡靜，職員指可能與啟用首日，居民未知有檢測中心，及需要收費有關。居民韋先生帶同2名剛聘請的外傭做檢測，指收到無染疫證明，才會允許她們在家中脫口罩。他又指，有親友曾試過使用樣本瓶收集深喉唾液，檢測結果指未有染疫，惟數日後因喉嚨痛求診時卻驗出確診，反映並非每個人均懂得自行收集樣本，應交予專業人士去做。