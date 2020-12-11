麗晶花園6座風險高不宜禁足居民　醫學專家促港府擴充隔離營

九龍灣麗晶花園6座大爆疫，成為「疫區」，坊間有聲音要求該大廈居民「禁足」，以堵截病毒流出社區。呼吸系統專科醫生梁子超今早(11日)在電台節目表示，麗晶花園現階段不適合實施禁足令，因大廈內有不能移除的風險，亦無理由要居民暴露於風險中，港府或要研究擴充隔離檢疫措施，或以分組隔離方式處理。

梁指，現時最重要是為麗晶花園進行喉管檢查，以了解喉管有否失修情況，若污水渠無安裝U型隔氣裝置，一旦發現喉管問題，危險性會較高，亦不易處理。另外，麗晶花園居民所做快速抗原檢測，昨日(10日)再找多1名住戶初步確診，他認為數據顯示暫未有大型爆發出現，提醒住戶用洗潔精或梘液等沖廁，U型隔氣管亦要注滿水，開抽氣扇亦不要關門，以免增加感染風險。

港大感染及傳染病中心總監何栢良則指，曾與港大微生物學系講座教授袁國勇討論有關在沖廁前倒洗潔精的建議，他認為現時喉管滲漏仍是最大傳播風險，建議定期向隔氣喉倒水。他又指，若直接倒洗潔精或不太環保，亦未必有需要，建議將洗衣洗碗用過的水倒入排水口，多一重保障。