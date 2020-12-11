逾萬指定檢疫酒店最平$400　姚思榮料推10天已爆額

港府計劃規定所有由中國以外地區的抵港人士，須到指定酒店接受14天強制檢疫，相關安排料於本月22日起實施。議員姚思榮表示，政府今日(11日)將公布計劃細節，他預計首批有1萬多間酒店房間，房價介乎400至3,000港元。惟按最近公布每日入境人士約1,000人，上述房間大約10日後已不敷應用，估計有需要推出第二輪指定酒店。他又強調當前最重要是通關，否則預視旅遊及酒店業面對「經營寒冬」。

姚思榮今早在電台節目表示，首批酒店遍布各區，約6成指定酒店房價介乎500至1,000港元，包一日三餐。最平的房價約為400港元一日包餐，屬單幢式賓館；最貴為五星酒店房價約3,000港元一晚。姚指出，當局本周已找來機電署及衞生署等人士視察有關酒店，確認環境是否適合用作隔離。

姚透露，港府上周四(3日)已向全港所有酒店發出邀請，認為反應較預期好。他提到酒店度假(Staycation)熱潮漸退，觀察大多酒店依靠月租客人或隔離旅客，方能維持4至5成的入住率，惟收入僅得往日的2至3成。鑑於疫情持續未退，部分酒店原本打算靜待市道復甦，但至今都未見起色，所以惟有讓酒店房間作防疫之用維持收入。