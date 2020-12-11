「安心出行」推出近月下載量逾36萬　新增3項功能

政府推出「安心出行」手機應用程式，讓市民記錄個人外出行蹤，並要求營運的處所必須張貼出有關二維碼，政府資訊科技總監辦公室今日(11日)公布，「安心出行」下載量至今逾36萬次，目前有超過6.3萬個公私營場所參加計劃，當中私營場所大約5萬個，而全港約1.8萬輛的士可直接使用。另外程式新增3項功能，包括增加自動「離開」、簡化轉換場所步驟及新增查閱個人出行記錄。

3項新功能中的自動「離開」，用戶除可繼續自行按「離開」鍵外，亦可選用新增的自動「離開」功能，在預先設定的時間後自動離開；而簡化轉換場所步驟，用戶在掃描一個場所二維碼後，轉場時毋須先按「離開」鍵，直接掃描另一個場所二維碼即可；至於查閱個人出行記錄，在程式中加入出行記錄，方便用戶查看所到之處 。

資科辦發言人表示，會繼續與不同業界溝通及繼續努力向公眾解說，鼓勵更多場所張貼「安心出行」的場所二維碼，並呼籲市民在有需要外出時使用「安心出行」作記錄，讓他們得悉感染風險，並令接觸追蹤更為有效，以助減低病毒擴散的風險。