寒風襲港　下周3天氣溫急跌最凍13°C

香港近日天氣略為回暖，但隨一股強烈冬季季候風下周初襲港，由明日(12日)最高24度，跌至下周二及三(15、16日)最低13度，高低相差達11度。天氣愈來愈凍，市民出門可考慮穿厚褸。另外，食肆晚6禁堂食已於本周四(10日)生效，或有戶外工作者需在寒風中食晚飯，希望港府有對應措施，免得重現市民在街邊開餐的苦況。

天文台預測，廣東沿岸未來一兩日天氣溫暖，預料一股強烈冬季季候風會在下周初抵達華南，下周一廣東沿岸氣溫將會顯著下降，隨後數天該區早上相當清涼。另一股季候風補充會在下周周末抵達廣東沿岸，並持續為該區帶來清涼的天氣。

根據最新的9天天氣預報，未來兩天天氣和暖，介乎攝氏20至24度，周六多雲、偶有陽光；下周日(13日)早晚有微風，僅部分時間天色明朗。下周一(14日)起氣溫顯著下降，最低跌至15度，離岸風勢最高達至6級，多雲，有一兩陣雨。下周二及周三(15、16日)更進一步跌至最低僅13度，早上相當清涼、有一兩陣雨。下周四(17日)及下周五(18日)仍然清涼，介乎15至19度。而至下周六再次跌至最凍13度，清涼乾燥，偶有陽光。至於12月20日則仍徘徊於14度至18度，日間乾燥偶有陽光。