公開大學改名「香港都會大學」　最快數月內易名

香港公開大學(公大)早前邀請了所有公大成員及公眾人士為大學重新命名提出建議，今日(11日)宣布將改名為「香港都會大學」，希望新命名能更準確及合適地反映該校現況、性質、優勢及將來的發展。公大校長黃玉山表示，有關名稱主要是希望強調大學是一所多元化的學校，不會著重於某一學術方面的發展，亦能凸顯學校未來發展的潛力，形容校名較為中性。

黃稱，校方在徵集校名期間收到1,100個校名提議，選項達數百個，約40%來自公眾人士，而學生及校友則分別佔26%及22%，其餘為公大教職員，而「都會大學」獲20多個提名。大學重新命名評選委員會仔細考慮所有提議後，作出多輪討論及篩選，最終於11月提交了3個建議名稱予大學行政委員會及校董會審批並作最終決定。

黃又指，新名稱反映該大學已由一所只提供遙距教育的院校，發展為一所全面的全日制綜合型大學，具備現代化及前瞻性的教學和研究，並能回應香港以及鄰近地區的發展需求，同時包含大都會多元化的概念，切合大學的現況及發展策略目標。另外，定名亦沒有為大學的學術發展方向設限，亦有助大學發展新的領域。

問及學校改名的程序，他表示由於學校由政府創立，在正式採用新名稱前，大學會率先啟動修改大學條例的程序，並呈交立法會作正式審批，料需時幾個月至一年。在立法會正式通過新名稱前，大學將繼續使用「香港公開大學」之名稱，確實改名期間會有過渡期。學校未來會就更改校徽再次舉行徵集比賽，屆時會再邀請各界人士參與。