黎智英多次在社交平台與多人對談　被指唱衰香港

壹傳媒黎智英多次唱衰香港，10月底開始頻繁在社交平台與多名海外人士及前官員對談，當中包括「末代港督」彭定康及美國國防部前副部長保羅沃夫維茲、前美國陸軍四星上將和副參謀長傑克基恩等，被指持續乞求外國關注香港。

黎智英於本月2日被正式落案控告欺詐罪，3日在西九龍法院應訊被拒保釋並即時還押荔枝角收押所。黎提前於本月1日接受資深傳媒人梁家權訪問，並在訪問中承認經常被人批評他勾結外國勢力、是漢奸，他不會在意，認為有立場就會引起外界攻擊。黎在訪問中唱衰香港，指本港教育、司法、議會、街頭抗爭全面失守，又稱「壹傳媒有幾耐維持落去又唔知」。

另外，黎於上月26日在直播中和前美國陸軍四星上將和副參謀長傑克基恩(Jack Keane)對談。黎在對談中問港人還可做甚麼來吸引下屆美國政府注意，傑克基恩認為黎為港發聲很重要，兩人亦希望拜登政府用強勢對抗中國。有學者批評黎的影響力自他多次被捕已不斷下降，現時最多只是欺騙港人，令人以為他的勢力仍然強大。

事實上，黎在社交平台唱衰香港的次數多不勝數。黎在上月與以色列前副總理夏蘭斯基對談，自認與夏蘭斯基對談涉勾結外國勢力；上月中旬黎與離任20多年、至今仍對香港事務指指點點的彭定康對話，續乞求國際關注。同在上月，黎亦與美國在台協會（AIT）前主席薄瑞光在社交平台直播，擔心香港未來將會被國際社會遺忘，希望全球關注香港的政治形勢和給予支持。

此外，黎在10月亦多次在社交平台試圖引起國際關注。黎早前與和美國國防部前副部長保羅沃夫維茲在社交平台對談時，呼籲國際社會關注早前企圖偷渡到台灣、目前被拘留在深圳鹽田看守所的12名港人，透過國際壓力向中國施壓，務求盡快獲釋或返港接受審訊。黎智英亦與阿克頓學院主席兼聯合創始人西里科牧師對話時，認為需要透過網上直播和交流引起國際社會關注。當時亦有學者狠批黎透過網上直播唱衰中港，涉勾結外部勢力向中央及港府施壓，更有可能希望有助個人官司獲判減刑。