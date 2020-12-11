3類食物添加霉菌有健康風險　食環署擬加強規管

政府就《食物內有害物質規例》修訂展開公眾諮詢，食物環境衞生署擬加強對3個範疇、9項物質的規管，食品涵蓋嬰幼兒食品、奶粉、果仁、蛋糕、餅乾、蘋果汁等。諮詢期為今日(11日)至明年3月15日，預料新規例將在刊憲18個月後生效，讓食物業及化驗機構，有足夠時間做好準備。

為保障食物安全，食物環境衞生署不時參考標準及港人飲食習慣，檢視食物安全標準和規管安排。《規例》規定個別食物如含有違禁物質或濃度超標的指明有害物質，均不得輸入或在港出售。

該署建議加強對3類霉菌毒素的規管，分別為黃曲霉毒素、脫氧雪腐鐮刀菌烯醇(嘔吐毒素)及棒曲毒素；訂定苯並[a]芘、縮水甘油脂肪酸酯、三聚氰胺、氯丙二醇、芥酸在食用油脂、調味品或擬供嬰兒食用配方產品的標準；將「部分氫化油」列為違禁物質，此物質是工業生產反式脂肪酸的主要來源。

其中，黃曲霉毒素是一致癌物質，對乙型肝炎病毒感染人士的潛在風險極大，鑑於全港有7.2%人口患有乙型肝炎，署方認為應該把黃曲霉毒素的攝入量盡可能降低，又建議更新現例標準，例如收緊「總黃曲霉毒素」在個別堅果、花生、乾果的最高含量，由現例的每公斤15至20微克，下降至每公斤10至15微克不等，使本地標準與國際接軌。