美媒：5間遭制裁港空殼公司　選址灣仔疑為避監視

美媒周五（11日）報道，美國財政部至今制裁香港逾120間公司中，有13間的地址位於灣仔，而當中5間屬空殼公司。報道質疑其存在原因，是為了逃避美方執法部門監視，並質疑香港政府不願合作，導致美方制裁行動作用有限。香港公司註冊處回應報道時指，美國對香港公司實施的制裁屬單方面，在香港法律中沒有效力。

報道指，在香港成立門面公司（front companies）並不違法，它們沒有重大資產或活躍經營活動，可被用來掩飾非法或不道德交易、避稅及逃避審查。美媒疑惑上述5間公司何以選址灣仔，質疑或與地點優越及租金便宜有關，也有很大機會是因為香港已融入全球金融體系，容易設立公司及聘請受過高等教育的本地僱員。

截至今年6月底，香港已有超過7,000間獲發牌照的信託公司及公司服務提供者，但有專家質疑香港的公司註冊及商業秘書服務缺乏監管，吸引商業及離岸中心前來，但同時亦產生門面公司所帶來的問題。報道續指，香港政府將大部分監管精力集中在銀行業，而2018年修訂引入信託或公司服務提供者發牌制度的條例，其有效性仍有待觀察。

報道同時提到，由於其他政府毋須跟隨美國牽頭的制裁行動，而香港逐漸融入內地體制，再加上美國繼續維持對中港多名官員實施制裁，使香港當局或不太願意與華府合作，導致上述門面公司更容易在香港成立及存在。