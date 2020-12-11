今起違禁聚及口罩令罰款5000元 市民警覺性增 有長者照樣除罩

政府今日（11日）起提高有關違反「禁聚令」、「口罩令」、不遵從「強制檢測令」的定額罰款至5000港元。東網記者於今日午飯時段到灣仔區一帶巡視，發現有老翁午睡時沒有戴上口罩，市民對調高罰款的意見分歧，有人認爲罰款過高，會增加市民尤其長者的負擔；亦有人指5000港元合理，可警惕市民戴口罩。

提高罰款的首日，今午在灣仔莊士敦道仍有見到零星違反防疫規例的情況，有一名老翁午睡期間把口罩除下，現場未見警察或食環署人員執法；另有老翁在街邊除下口罩，大快朵頤。

陳同學認爲，知道現時口罩令加至5000港元，他認為罰款過高，尤其對長者不合理，老人家可能連負擔食住的生活成本都有困難，直斥金額對他們過高。陳又指，5000港元對自己影響不大，因為自己會提醒自己戴口罩，建議政府必須封關，才是真正有助控制疫情。

而另一位陳同學則持不同意見，她認爲，罰款金額加至5000港元是好事，可以警惕市民注意佩戴口罩，同時亦認同封關才是防控關鍵。