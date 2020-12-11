本月22日起實施指定檢疫酒店安排　首批共36間提供1.2萬間房

本港新冠肺炎疫情肆虐，12月正值聖誕節假期，不少海外留學生開始陸續回港，公務員事務局局長聶德權公布，將於本月22日起實施指定酒店檢疫安排，若入境人士於本月22日0時0分以後辦理酒店手續，則必須於指定酒店檢疫。屆時亦會有專車接載檢疫人士，由機場或檢測中心直達指定檢疫酒店。計劃由明日(12日)至21日為過渡期，入境人士即使入住非指定酒店，亦可於現時入住的酒店完成14日檢疫。

聶又指，消息傳出後，港府收到近100間酒店或旅館有意參與，目前現時首批指定酒店共36間，可提供約1.2萬房間，以過去從機場返港人數推算，相信暫時可應付需求，若有需要會再增設指定酒店。有關酒店的房價由300港元的非套房，至到數千元套房不等，分布於各區，其中每日1,000港元的房間佔8成，每晚房價最低的是位於九龍城的奧斯酒店，入住14晚的價錢為5,580港元，即平均一晚398港元，而最貴的中環置地文華東方酒店，雙人娛樂套房一晚房價為逾5.1萬港元。

政府亦已要求相關酒店符合防疫要求及加強清潔，計劃期間不能接受非檢疫人士入住，職員亦要每14日進行檢測，當局會排員監督及巡查，以確保計劃可有效實施。

聶續稱，外防輸入是抗疫的重要策略，有4方面的措施，包括檢測時的採集，指定交通，指定酒店，檢疫人士多一次檢測，下周二(15日)起，採樣由旅客自行提供，由專人負責咽喉及鼻咽拭子測試。本月22日實施指定酒店及交通，如在22日後辦理酒店手續，必須在指定酒店檢疫，如21日前到港人士，但可能出現航機延誤，他建議21日到港人士都訂指定酒店較穩妥。

被問到為何到本月22日才開始要求抵港人士入住指定酒店，聶德權指，港府需時與業界商討及改裝酒店設施，名單訂立後要有時間予業界作準備，及讓返港人士作出相關安排，港府亦需時安排點對點交通，形容政策需要有過渡期，所以22日才開始。