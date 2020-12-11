政黨倡推強制性全民檢測　促交代疫苗接種安排

本港目前正受第4波疫情侵襲，有政黨今午(11日)見記者，就本港抗疫工作提出一系列建議，要求政府「以重藥醫重症」，包括推行強制性全民檢測、強制性健康碼等，以爭取明年初通關，恢復本港經濟。

議員石禮謙強調，本港目前最重要是恢復通關，以加快經濟復甦。議員盧偉國指，現時接近每一日都過百宗確診個案，當中數十宗屬源頭不明，亦涉及年輕重症患者，批評現有防疫措施不如人意，重申本港距離「清零」時間愈長，代價愈大，強調香港市民已在憤怒邊緣，促請政府「以重藥醫重症」，果斷推行強制性全民檢測，以重啟跨境經貿。

議員梁美芬指，當局的抗疫措施需要「快、狠、準」，又認為強制性全民檢測是邁向「清零」的第一步。她指出，內地有14億人口，但仍然能夠在多個人口密集的城市推行，呼籲香港醫療專家要放下其思維局限；又認為當局若以公共衞生為由，透過《預防及控制痴病規例條例》推行強制性全民檢測，將符合普通法下的相稱性原則，又指若市民擔心醫療機構有問題，可尋求自己信任的醫生做檢測，相信可在私隱上取得平衡。另議員吳永嘉則關注疫苗情況，認為政府應交代相關時間表。