麗晶花園第6座居民續檢測　有第5座住客拖篋「逃亡」

九龍灣麗晶花園第6座大爆疫，政府今日(11日)繼續安排承辦商，朝10晚8到麗晶花園羽毛球場，為需要強制檢測的居民即場採樣。今早10時前已有約30人排隊，工作人員為他們安排座位，每人相隔1.5米。疫情令同一屋苑居民擔憂不已，下午有居住第5座的住客，拖着行李篋離家避疫。

排頭幾位的均是第6座居民，有人更於早上8時許已到場，坦言對大廈情況非常擔心，已連續3周在家工作，附近有單位出現確診個案，亦認識部分確診者，但認為不多人自行改裝喉管，自己單位的喉管亦沒有異樣。有第4座居民表示，擔心會有更多個案出現，希望盡快完成檢測，找出患者，毋須撤離檢疫。

下午2時許，有工人在第6座大廈周圍進行清潔，又用水槍噴洗溝渠，香港廁所協會副主席熊志權亦有到場，他展示大廈常用的U型隔氣彎管。

另一邊廂，突然有2輛救護車到場，有穿着藍色保護衣的人員，將1名女住客從第4座送上救護車，該女士帶着2袋行李；有穿着黃色保護衣的救護員則在第6座將1名女住客送上救護車。另有一對居住第5座的夫婦，拖着一個行李箱現身樓下，表示由於擔心疫情蔓延，決定收拾細軟，到親戚家暫住數天避疫，他們登上的士後離開。