彭定康籲國際聯手捍衞香港民主　學者批扭曲事實誤導港人

「末代港督」彭定康離任20多年，仍繼續在媒體上大肆評論香港事務，最近接受法國電視台訪問時，指香港情況被中國鎖上手銬，呼籲捍衞民主自由及西方價值。有學者批彭定康虛偽、言論誤導港人，又強調反修例風波時已經有示威者指明要「革命」，拘捕該等人士是法治社會的合理措施。

彭定康在節目中指民主派人士被打壓，稱香港曾經是國際上其中一個享有自由的城市，但政府動用國安人員拘捕民主派人士，其情況令人擔心。此外，彭定康認為中國開始意識到全球化將帶來民主自由等觀念，對中國統治帶來挑戰，故視之為威脅。

早前合共有39個國家發表聯合聲明，對中國打壓香港自治表示關注，彭定康指英國也為持有英國國民（海外）護照的港人降低移民門檻，又指中國不斷踐踏這些西方價值，他們最終都會承受惡果，所以必須站出來守護這些價值。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指，倘若英國有城市用暴亂行為要求獨立，相信英國政府會採取同樣的拘捕措施，強調法治社會就需要制止違法行為。陳認為彭定康扭曲事實抹黑中國，對香港事務並不熟悉，反而只是愛出風頭、刷存在感、說風涼話，事實上彭定康離開香港多年，對本港情況早已脫節。

對於英國也為持有英國國民（海外）護照的港人降低移民門檻，陳認為英國政府做法虛偽、假仁假義，如果想港人心甘情願擁護英美口中的民主，就應該在回歸前放寬移民門檻。陳又反問為何港人要擁護西方價值，並質疑港人移居到英國後會成為「二等公民」，斥彭定康的言論過分，有誤導港人的成分。