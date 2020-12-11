議員批政府未為強制檢測訂標準　促支援「禁足令」受影響人士

議員批評政府現行抗疫措施有問題，無就強制檢測或撤離安排訂下標準。

立法會內務委員會今午(11日)舉行會議，多名議員狠批當局現行防疫抗疫措施有問題，並無就強制檢測或撤離安排訂下標準，又關注政府會否向受「禁足令」影響人士提支援。另有議員批評當局至今仍未做好邊境防疫工作，關注政府推出新一輪「防疫抗疫基金」的措施和時間表。

會上繼續討論本港疫情，議員麥美娟認為當局處理葵盛西邨疫情手法有問題，批評政府並無就強制檢測或撤離安排訂下標準，同時未有向受影響居民提供足夠支援；又關注特首會同行政會議日前訂立「禁足令」，指有些市民會因而「手停口停」，關注局方如何解決他們的生活需要。

議員邵家輝關注疫苗情況，指其他國家或地區已有相關消息，強調現時本港最重要要「清零」，以恢復經濟。議員葛珮帆則提到，政府指將推出新一輪「防疫抗疫基金」，關注今輪措施的內容及公布時間表。

非建制派議員則關注入境人士的防疫漏洞。其中議員陳沛然以台灣為例，指當地並無進行「強制檢測」或推出「禁聚令」，仍可做到無本地確診個案，強調對入境人士做好防疫工作至為重要。鄭松泰則指，現行豁免部分境外入境人士隔離檢疫安排，成為本港抗疫漏洞，批評政府推出的其他措施是在懲罰香港市民；又要求當局推出新一輪紓困措施前，必須與業界會面。

此外，會上亦就一名議員填補賑災基金諮詢委員會席位的空缺進行選舉，區議會(第一)界別議員劉國勳在無對手的情況下，自動當選加入有關委員會。