議員倡警方國安處行使權力　全面凍結黎智英資產

壹傳媒黎智英今(11日)被加控勾結外國或者境外勢力危害國家安全，有議員表示，黎於今年8月涉嫌違反《港區國安法》被捕已屆4個月，至今終落案起訴，形容「遲到好過冇到」，直言：「希望港區國安法今次真係可以打倒這隻大漢奸。」她又認為警方國安處調查其案件時可考慮全面凍結其資產，在案件查明及審理完成前，防止有人或《蘋果日報》再唱衰香港。

黎智英被落案起訴，議員葛珮帆對此讚好，指他勾結外國勢力、搞亂及唱衰香港，形容「他的漢奸行為係人所共知」，亦是多件事件幕前兼幕後的推手，惟一路以來都似有「保護傘」，即使拘捕後亦遲遲未告。葛表示：「等了一段時間，他終於被起訴，希望港區國安法是『有牙老虎』，可以打倒這個大漢奸。」

葛又認為，警方國安處調查其案件時，有需要全面凍結其個人或相關公司的資產，可徹底調查案件之餘，亦防止期間有人再唱衰香港。

今年8月10日，黎智英等人被捕，涉嫌利用外國戶口，以財政資助一個名為「我要攬炒」組織，而該組織則涉嫌積極要求外國及國際組織制裁及封鎖香港，涉嫌干犯勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪；黎智英等傳媒高層亦涉嫌干犯欺詐罪，以欺詐手段用低價騙取使用廠房的權利。

他於8月12日獲准保釋時，有消息指他已被凍結5,000萬元資產，連50萬港元現金保釋金都無法籌集，故須加上人事擔保。

根據《港區國安法》第43條規定，香港警務處維護國家安全部門辦理危害國家安全犯罪案件時，可以採取香港特別行政區現行法律准予警方等執法部門在調查嚴重犯罪案件時採取的各種措施，其中一項是「對用於或者意圖用於犯罪的財產、因犯罪所得的收益等與犯罪相關的財產，予以凍結，申請限制令、押記令、沒收令以及充公」。