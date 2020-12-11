土瓜灣煥然懿居貨尾今攪珠　料明年1月揀樓

市區重建局日前推出「首置」先導項目土瓜灣「煥然懿居」餘下的43個「首置」單位，今(11日)為上述貨尾單位進行電腦攪珠，全數4,909個申請者已獲編配一個優先次序號碼，預計約明年1月內分批發信邀請合資格申請者選購單位。

上述43個貨尾單位於上月尾截止申請，共收到4,909份申請，超額高達113倍。今日主持電腦攪珠儀式的市建局行政總監韋志成，先從實體攪珠機抽出10個隨機編號，作為排序程式的種子號碼，並即場輸入到電腦排序程式內，為每位申請者隨機編配一個優先次序號碼。申請者不會憑這組種子號碼得知自己次序，該局指以種子號碼再編碼的做法，可增加排序程式內算式的隨機性。而會計師在需要時亦可用種子號碼覆核排序結果，確保準確無誤。

現時申請者可利用「煥然懿居」網站附設的搜索工具，輸入其申請編號，查閱所獲編配的優先次序號碼。市建局將在3個工作天內，發信通知所有申請者其獲編配的優先次序號碼。

市建局表示，已委託香港房屋協會負責申請者的資格審核。該局稍後將按優先次序號碼，分批向申請者發出另一份會面通知書，通知他們在本月下旬起，於指定日期與房協會面。屆時申請者須提交入息及資產等證明文件，供房協作詳細審核，以確立其申請資格。