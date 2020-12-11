房協旗下安老院1名助理廚師確診　港鐵1查票員亦中招

新冠肺炎疫情持續蔓延，香港房屋協會表示，得悉1名於北角雋悦內的護理安老院「雋康天地」任職助理廚師的員工確診。該員工早於昨日(10日)工作期間，接獲衞生署衞生防護中心通知初步確診。房協指已即時安排清潔和消毒該員工的工作場所，及有關員工設施，並通知所有院友及家人。

房協指出，該名確診員工日常工作不會與院友或公眾人士接觸，工作時亦需要佩戴口罩及遵守相關防疫措施。

因應疫情，房協已採取一系列措施，包括盡量安排員工在家工作或彈性上班、每位同事進入工作間前均進行體溫探測、加強各個工作地點的清潔及消毒、盡量以視像形式進行會議，並提醒員工保持社交距離、注意個人衞生及作出健康申報等。房協會繼續與衞生防護中心保持緊密聯繫，積極配合中心的防疫措施，並為員工提供適切支援。

港鐵今日表示，昨（10日）晚得悉一名顧客服務及收益保護人員初步確診新冠肺炎。港鐵指，該名員工現時沒有病徵，他最後當值日期是7日，而該名員工日常主要是負責查票及顧客服務等工作，亦已即時安排徹底清潔及消毒過去一段期間他工作過的三個車站，包括筲箕灣、北角及柴灣站的後勤用地，以及其位於天后站的辦公室。