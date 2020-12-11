新冠疫苗研究倉卒暗藏危機　英國2人注射後出現敏感

全球藥廠正加緊研發新冠肺炎疫苗，惟研發期短或潛藏危機！近日多國研發的疫苗在臨床甚至注射期間出現問題，如有澳洲臨床試驗人士接種後對愛滋病毒呈假陽性反應、即被誤當確診；另外英國有接種美國輝瑞藥廠的人士有敏感反應，英國政府已呼籲有嚴重過敏史的人士不應接種疫苗。

澳洲昆士蘭大學和生物科技公司CSL共同研發的疫苗，於今年7月進行第一期臨床試驗，惟CSL周五(11日)發現，有參與試驗的人士接種疫苗後，對愛滋病毒呈假陽性反應，被誤當確診愛滋病，目前未知涉多少人。有關疫苗是聯邦政府計劃採購的4款疫苗之一，澳洲政府亦終止與CSL簽署達10億澳元（約58.4億港元）的疫苗協議，同時追加訂購3,100萬劑其他藥廠的疫苗。

英國周二（8日）起亦開始為長者等特定群組人士接種由美國輝瑞藥廠生產的疫苗，惟當局周三(9日)接獲通報，指2名國家衞生事務局（NHS）職員在注射後有敏感反應，英國藥物及健康產品監管局（MHRA）隨即警告有嚴重過敏史人士不要接種輝瑞疫苗。

此外，美國食品及藥物管理局（FDA）已大比數表決通過，可緊急使用藥廠輝瑞研發的新冠肺炎疫苗，預料數日後會展開接種工作，大規模注射或要等明年春天展開。