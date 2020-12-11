財會通過匡智屯門晨崗學校擴建　議員斥特殊學校校舍擴建進度緩慢

立法會財務委員會今午(11日)舉行會議，通過匡智屯門晨崗學校擴建計劃，包括興建一座3層高的新翼大樓，提供5個課室及教學設施，估算造價涉及6,120萬港元。多名議員狠批教育局以「交差」態度處理特殊學校問題，擴建進度緩慢，例如並無處理該學校與其他學校共用禮堂、擴建後學生人均面積仍低於全港平均水平；又批評當局並無制訂清晰指標，以決定是否批准不同特殊學校的校舍改善工程。

議員田北辰批評，該學校現時正與另一間學校共用學校禮堂，關注當局會否承諾尋找空置校舍以分拆兩間學校；又指該學校擴建後同時會增加學額，關注挍舍擴建後的學生人均面積。教育局副局長蔡若蓮回應，強調局方會視乎各間特殊學校的環境作出改善，若有學校有需要新校舍，可參與競逐使用空置校舍。當局又指，擴建後的學生人均面積將由目前的5.1平方米，增加至12.6平方米，惟田不滿仍低於全港平均水平。

議員鄭松泰則炮轟教育局處理特殊教育問題上，一直抱住「交差」的態度，並無考慮特殊學生的實際需要；又重提早前有其他特殊學校提出擴建，惟在完成諮詢區內居民後，當局以造價達4,000多萬港元為由認為「不值」，關注政府在處理不同學校擴建申請時的準則。當局回應，指各學校在客觀環境上有所不同，又重提當局早年已對全港40多間特殊學校進行檢視。