社民連幹事謝寄安否認襲警　指稱執眼鏡遭警拉扯

社民連幹事謝寄安被指在去年6月9日反修例遊行時，彎身用右肩撞一名男警長胸口上方，令男警長跌到地上。謝寄安否認襲警罪，案件今天（11日）在東區法院開審。辯方指被告當時只是想拾起地上的眼鏡，質疑該男警長只因聽見人群高呼「警察開路」，才先入為主以為被告有意撞他。法庭把案件押後至明年1月22日續審，被告續准保釋。

26歲被告謝寄安，報稱任職文員，他被控於2019年6月9日，在香港軒尼詩道與堅拿首西交界襲擊警長34376。

涉案警長伍兆康作供時指，事發當日下午4時許，他到軒尼詩道與堅拿道西交界，在行人過路處拉起封鎖線，以防市民行出馬路，在場人群則大叫「警察開路」。期間被告突然撥開封鎖帶，彎身向前並用右肩膊衝向他的胸口上方，伍被撞後倒地，面部朝天，被告亦繼而從後背脊壓向他，附近警員見狀上前，移開並拘捕被告。

辯方卻道出另一個版本，指當時被告在撥開封鎖線時，有警員觸碰到被告的眼鏡，他的眼鏡飛脫並跌落在伍兆康身旁，被告於是走近「烏低身」想拾起眼鏡，期間伍曾拉扯被告，令2人雙雙倒地。辯方強調由始至終被告都沒有衝向伍。辯方續稱，被告身高1.67米，而伍則高1.75米，故被告根本不可能彎腰撞向伍的胸部。伍全盤否認上述說法。