3警醫院內虐打老翁　續還押至12月18日判刑

3名警員去年6月在北區醫院內虐待一名因襲警被捕的六旬老翁，其中二人承認藉公職作出不當行為罪，餘下一人經審訊後亦被裁定罪成，3人還押至今日（11日）於區域法院進行求情。辯方指，因次被告曾處理過首被告祖父自殺的案件，兩人關係變得緊密，案發時首被告被踢中深感委屈，次被告見狀才會反應過度，兩人已知錯及感到後悔。法官聽罷求情陳詞後表示需時考慮，遂把案件押後至本月18日量刑。

案中3名被告依次為歐國偉（26歲）、鄧文謙（25歲）和林易昇（31歲），控罪指3名被告於去年6月26日在北區醫院身為警員，故意作出不當行為，即非法襲擊鍾志華（62歲）。歐及鄧在案件開審前已承認公職作出不當行為罪，而林早前亦被法庭裁定他沒有制止另外兩名被告對鍾的非法襲擊，屬疏忽職守。

辯方求情時指，歐當日被事主踢到後向上級匯報，惟上司卻表示不會跟進，他因感到委屈才會犯事，他明白之後須接受紀律聆訊，亦將會被解僱。辯方並指歐已修讀了潛水及旅遊相關課程，預備獲釋後重投社會。辯方又指未能找到類似案情的案例供法庭參考，遂呈上七警案案例，但強調兩案控罪的最高刑罰不同。

至於次被告鄧文謙，律師指他於2018年時，曾處理過歐的祖父自殺的事件，其後兩人關係變緊密，故當他看見歐被踢時才反應過度。

第三被告林易昇的律師則稱，在案中林並無主動襲擊。雖然他的親友在求情信中指他是「無心之失」，惟各人的意思是指林乃一時判斷失誤，而非說他不用負責任。

惟法官留意到鄧一邊撰信向事主道歉，另一邊卻投訴是事主行為差且襲擊警員，又指二人若是感情要好，鄧應該做的是制止歐犯案。

法官又提到，辯方呈交的求情信，部分內容一式一樣，質疑各人何不聯署信件，要法庭花時間閱畢全部信件後，才發現內容原來一樣。