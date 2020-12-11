曾國衞稱市民需認識基本法和憲法　落實國安法符合一國兩制方針

政制及內地事務局局長曾國衞今午(11日)出席一論壇時，指憲法是《基本法》和香港特區的根源和由來，故需要同時認識《基本法》和憲法，又提到《港區國安法》的實施是完善實踐憲法和《基本法》有關國家安全的制度，完全符合「一國兩制」方針。

曾國衞指，香港具有多重優勢，並非世界上任何一個國家可隨意複製，又指歷史背景是造就中西文化匯聚的社會，繼續擔當海外的連結橋樑。他表示，《基本法》保障本港實行低稅率政策，為香港吸引大量海外投資者進駐，訂明享有司法權，又指有今日的成就絕非必然，有賴國家支持，須珍惜得來不易的優勢。

曾國衞又指，自香港回歸以來，政府一直按《基本法》的規定實行「港人治港」，實行高度自治，又指《基本法》有獨特國際意義，順利解決歷史遺漏問題和勾畫香港特區的發展藍圖。

曾國衞指，《基本法》和「一國兩制」為世界提供以和平方式解決領土問題的憲法，亦體現國家對國際社會的承諾和堅持和平主義的決心。他亦提到，去年本港飽受暴力違法事件的衝擊，嚴重破壞社會的安寧，對於《港區國安法》的實施，他認為是完善實踐憲法和《基本法》有關國家安全的制度，是完全符合「一國兩制」的方針，在落實後亦讓香港社會迅速重回正軌。