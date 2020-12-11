老翁縱火圖與收樓執達吏一鑊熟　拒絕出庭求情判囚6年

六旬無業漢疑10年無交管理費，被執達吏上門收樓，他在單位內用斧頭及刀劈石油氣罐導致火警，以求「一鑊熟」。陪審團早前裁定罔顧生命是否會受到危害而縱火罪成，案件今天（11日）在高院判刑。被告拒絕出庭，法官在他缺席下判他監禁6年。法官斥責被告的緃火行為令人髮指和自私，而且是有預謀犯案，罔顧他人安全。

控罪指，被告馬鎮青（62歲）於2018年7月27日，在將軍澳康盛花園第4座31樓一個單位縱火，罔顧財產會否被損壞及罔顧他人生命是否會因而受到損害。

當日執達吏依據區域法院的收樓令帶同鎖匠等到上址收樓，當時被告在單位內說：「你夠膽你就入來吖」，之後就傳出石油氣味及爆炸聲。火警發生後被告爬水渠逃走，但他因為左前臂燒傷，在大廈後樓梯給警察發現而被捕。

在案件開審期間，被告雖有被押解到法院，但一直拒絕出庭應訊，法庭在他缺席下進行聆訊。法官今天在判刑前，曾詢問懲教署職員被告是否依舊拒絕出庭，職員表示已向被告表明可能會以武力押解其出庭，但其依舊以雙手交叉作為手勢拒絕出庭。法官最終視被告放棄出庭求情，在被告缺席下判刑。

法官表示，被告獨居案發單位，他聲稱犯案時因多年間共欠6萬元管理費被收樓，他曾取得綜援，並獲發放款項交管理費，但社會福利署沒有替他辧自動轉帳繳交管理費，社署需要為事件負責，而且他對制度失信心，不信任律師，故沒有聘請任何律師。法官認為被告是無理取鬧，又指被告諉過於人。

精神科專家指被告並無精神錯亂，只是為人衝動、自我中心及自我膨脹，且有人格障礙，不懂與人建立關係且常稱遭人陷害。專家認為被告只是有人格問題，但並無妄想、抑鬱及自殘行為；心理專家認為被告從犯機會為中等，且缺乏改變的動力，心理治療對他亦無助。

法官指，被告事發時針對執法人員，而且是有預謀犯案，在涉案單位內有多達50個石油氣罐，每5個綁在一起，起火位置又在門外而單位亦有天拿水；被告聲稱打算自殺，他卻從窗戶爬水喉逃離現場，其自殺之說令人懷疑；而涉案地點屬於民居，被告罔顧住客生命安全及家中石油氣的爆炸風險，沒有警告他人。考慮到被告的重犯機會等因素，判被告入獄6年。