100萬劑內地科興疫苗下月抵港　醫生：缺乏數據對可靠性有保留

港府斥資84億港元撲疫苗，首批內地科興控股生物科技公司的100萬劑疫苗可望最快下月到港。不過，有醫生指出由於缺乏數據，對疫苗的可靠性有保留，建議政府密切監察各國疫苗發展，分階段購入可靠疫苗較為理想。有議員則認爲除疫苗接種外，堵截病毒源頭更為重要，加強防疫不能鬆懈。

公共醫療醫生協會會長馬仲儀表示，針對首批引進本港的科興疫苗，由於該疫苗缺乏第3期臨床測試數據，加上未見其他歐美國家對該疫苗有展開大規模搶購，或全民接種計劃，她本人對難以評論疫苗的可靠性，坦言對疫苗有保留。

她續指，每個人對疫苗反應都不一，即使流感疫苗的接種經驗豐富，但亦有可能會出現過敏反應、感染性反應，嚴重甚至或影響腦神經系統，建議市民應衡量相關風險再考慮是否接種。她促請政府應密切監察各國疫苗發展，分階段購入數據較清晰而可靠性較高的疫苗，又批評政府在購入疫苗前未有諮詢業界及公眾，希望政府往後能讓市民遵從自己意願，選擇何時接種及接種何種疫苗。

議員葛珮帆則認爲，港府計劃購入的兩種疫苗，目前分別在內地及英國開始進行接種，有一定的參考作用，但由於疫苗始終是新事物，全球各地也有不同風險報告，不同的研究也有説明，需要有7成市民接種疫苗後，才有防疫效能，要求政府及專家團隊應公布引入安全有效疫苗的標準，釋出公眾的疑慮。另外，即使有疫苗，防疫工作亦不能鬆懈，必須從堵截病毒源頭入手，加強防疫方為上策。