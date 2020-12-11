議員料外傭「跳工」問題明年惡化　促政府加強監管

新冠肺炎疫情下，港人聘請外傭除要付中介費用外，更需支付病毒檢測及酒店隔離的費用。相較之下，聘請本港外傭費用較少，但本港外傭僧多粥少，部分人更中途違約「炒老闆魷魚」跳工。有議員今(11日)召開記者會，指「跳工」問題愈發嚴重，建議入境處在審批外傭延長在港逗留期限的申請時，應留意外傭的「跳工」紀錄，做好把關。

議員梁美芬指，疫情下僱主想從海外聘請外傭，中介費約12,000港元，加上病毒檢測及酒店隔離費用約8,000港元，總數約2萬港元，對一般家庭而言是龐大的開支。僱主想節省費用或想外傭盡早上班，會改為聘用已在港的外傭。在港外傭供不應求下，造就外傭「跳工」換僱主的誘因，有機會令僱主蒙受損失。

港府於今年3月因應疫情發展，延長離職外傭的留港時間，容許他們以訪客身份留港。梁引述政府數字，今年4至7月外傭以訪客身份延長逗留期限的申請數目，由今年1至3月的660宗升至3,200宗，增幅逾3.8倍；外傭更換僱主的每月平均申請亦由2,500宗上升至2,900宗。她估計，香港目前有約40萬外傭，明年初起「跳工」問題將再惡化，呼籲勞工及福利局及入境事務處加強監管。

梁建議，入境處加強審批有多次提早結束合約、「跳工」的外傭，並應跟與菲律賓、印尼等領事館加強聯繫，確認外傭在合約終止後返回原居國，減少「跳工」情況。香港僱傭同業協會主席劉麗斯則建議，政府應增撥資源提升行業水平，亦可為僱主及外傭辦簡介會，提醒他們尊重合約精神、呼籲外傭不要隨便「跳工」。

育有一子的鄭太今年8月聘用的一位在港外傭，於10月開始上班，工作1個月後，便向鄭太稱在家鄉的父親因病入院要回去照顧。鄭太跟家人商量後，並無要求外傭賠償，另為她購買機票返國。而這1個月，中介費、外傭薪金及機票費用等加起來，鄭太花逾2萬港元，而外傭亦只履行了1個月合約，令她大失預算。

其後鄭太在一些外傭僱主的群組中發現，有數個跟她情況類似的個案，令她懷疑該外傭只是托詞「跳工」。鄭太坦言，現時無辦法證實她的質疑，而入境處亦僅設供外傭求助的熱線，僱主卻求助無門，希望當局留意到情況，設法支援僱主。