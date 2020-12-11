兩項跨越2030年交通研究撥款通過　議員質疑「以鐵路為骨幹」策略

立法會財務委員會今午(11日)舉行會議，以22票贊成、1票反對下，通過「跨越2030年的鐵路策略性研究」 及「跨越2030年的主要幹道策略性研究」兩個研究項目，合共涉及9,240萬港元。會上多名議員向政府「追數」，關注政府早年提出研究多條鐵路項目的落實情況，又質疑未來再以「以鐵路為⻣幹」策略是否仍然合適。

政府於2014年公布的《鐵路發展策略2014》中，研究連接鑽石山站及寶琳站的東九龍鐵路線，惟至今仍未有下文。議員柯創盛質問局方代表何時會落實，但未獲正面答覆。柯又關注，政府過去曾就鐵路及道路問題進行多項研究，關注當中是否會有所重疊，獲當局回應指不會。

議員田北辰則關注，政府提出興建更多道路或擴建時，未有考慮屆時將同時增加車流，未必能夠紓緩交通擠塞情況，認為政府要同時考慮如何促進市民轉乘；又關注當局會否研究連接屯門至沙田或美孚的鐵路線。

而議員鄭松㤗則指，現時市民關注鐵路成本及安全問題，又重提沙中線紅磡站工程項目出現監管上的問題。他又指，發展局提出九龍東環保連接系統後，最近又決定不興建單軌系統，關注政府不同政策局進行時有否做好協調工作。