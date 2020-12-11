老婦拍攝示威者遭踢頭　施襲青年被判監8個月

有市民於今年5月6日響應網上號召，到天水圍參加「和你唱」活動，期間一名69歲婦人疑因拍攝在場市民容貌而遇襲。警方事後拘捕一名餐廳散工，指他腳踢婦人並用雷射筆照對方，控他襲擊致造成身體傷害罪，他早前認罪，今（11日）在屯門法院判刑。裁判官斥被告踢事主的頭，行為非常危險，有機會造成嚴重後果，事主沒有受傷實屬幸運，判被告監禁8個月。

辯方求情稱，22歲被告方佐瑋自知判監無可避免，他當時因受社會氣氛影響才犯案，考慮到現時社會氣氛有變，故他重犯的機會亦減低。

裁判官判時指案情嚴重，事主有一定年紀，當時手無寸鐵，而被告並非單獨犯案，更分開數次施襲，他每次施襲前，都有機會考慮收手，但他沒有這樣做。裁判官認為他的行為或會激發在場人士情緒，造成漣漪效應，最終事主遇襲逾3分鐘，受驚程度令人難以想像。基於報告顯示被告的悔意有限，遂判他即時監禁。

案情指，當晚有市民到天水圍商場附近聚集並叫口號，事主拿出手機拍攝，惹來現場人士不滿，期間被告用雷射筆照射事主，又以身體阻擋她。當其他人用液體潑她時，被告再踢她腹部，在她跌倒地後更踢她後腦。