藏打火機及汽油意圖不軌　年輕水喉匠罪成還押候判

去年10月1日反修例示威者在多區抗議，全日警民衝突不斷。當日有年輕水喉技工在屯門區被警方截查，搜出打火機、打火機汽油和士巴拿，被控管有物品意圖損壞財產罪，他經審訊後今（11日）在屯門法院被裁定罪成，還押至12月28日判刑，期間索取勞教中心報告。

控罪指被告24歲的被告馬志斌，於去年10月1日，在屯門杯渡路管有355毫升打火機汽油、兩個打火機和兩個士巴拿。裁判官裁決指，雖然現場跟當時兩個有非法集結的地方相距甚遠，但警察防線只在被告約30米之外，他當時站在一大廈轉角處，並曾探頭張望後退開，顯然他並非單純路過，故唯一合理推論是他管有該些物品意圖損壞財產。

被告向法庭呈交求情信，自言身為水喉技工，一直默默工作建設香港，他願為事件致歉，自言當時受社會的動盪氣氛影響，一時觸動心靈下衝動犯案，他現已深切反省，明白違法達義並不可取，希望法庭從輕發落。至於被告未婚妻的求情信則指，被告為人盡責，即使即將置家，仍經濟上支持因疫情失去工作的家人，認為本案只是單一事件。

但裁判官認為，涉案物品非常危險，一旦使用可釀嚴重後果，法庭須判阻嚇式刑罰，以免他人傚法，明言本控罪一般會判處刑期不短的即時監禁。惟考慮到被告案發時只有23歲，姑且先索取報告。