勞顧會勞方代表憂失業持續上升　促政府增設失業援助

勞工顧問委員會剛換屆，委員會新舊勞方代表今日(11日)召開記者會，指第4波疫情來勢洶洶，預料本港未來就業情況更惡劣，不少社會人士估計失業率將持續爬升至最少7%，失業人口亦會邁向30萬人。他們批評政府上月公布的施政報告漠視失業問題，促政府設立失業援助，加強創造臨時職位。

委員會新舊勞方代表在會上表示，疫情肆虐，本港就業問題勢更嚴重。根據統計處數字，今年第3季打工仔失業中位數已增至108日，較去年同期的54日增加1倍；家庭收入中位數由去年第3季的35,200港元減少至33,200港元，反映打工仔生活艱難。

連任的勞方代表鄧家彪更引述強制性公積金計劃管理局最新報告，今年第2季有16,200宗因抵銷遣散費而提取強積金權益，涉款逾10億港元。鄧指出，以往從未發生這類情況，除了反映失業問題嚴峻，今年第2季有大批員工被解僱外，亦反映取消強積金對沖的迫切性。

上屆勞方代表周小松指，上月公布的施政報告沒就失業問題提出較佳應對方法，他期望政府可增設有別於綜緩的失業援助，為失業市民提供短期援助，至於金額多寡及維持多久，他坦言可以再慢慢討論。至於政府將推出第4輪防疫抗疫基金，周認為政府資源有限，提醒政府在投放資源時要更為精準。

至於打工仔劃一假期一事，早前勞顧會無法達成共識，周關注政府會否繞過勞顧會、直接將法案放上立法會，他坦言若政府採取這種做法，將帶來極大影響，未來要推動勞工相關議題將變得更困難。