司法亂象黃官為禍　法律界促慎選國安法指定法官

近日法官處理多宗反修例相關案件時，判決引來巨大爭議，有法官被質疑帶有政治立場，而被標籤為「黃官」，更惹來「警察拉人，法官放人」的質疑。有法律界人士指，倘若有法官的判決多番受質疑，應暫停處理同類案件，港府亦須慎選處理《港區國安法》的指定法官，長遠而言更須進行司法改革。

執業大律師龔靜儀指，如法官被外界質疑有違中立原則，就應停止審理相關案件，否則將會影響市民對香港法治的信心。早前有法官裁定，警員執勤時未有展示可供識別警員個別身份的標記，如警員編號，是違反《人權法》，該案亦引起社會極大反響。龔質疑法官思維或稍離地，因為警員制服如印有編號容易被起底，倘若警員自身安全未受到保障，又如何保護香港？

有法律界人士指出，有法官長期生活在高收入階層小圈子之中，對香港社會及普通民眾面臨的諸多實際問題，缺乏深刻認識，猶如生活於象牙塔中。評論認為，法官除了要尊敬法律，更要深刻理解法律對社會發展、秩序、地區整體利益和個人利益的平衡等方面，這正是部分法官所欠缺的特質。有法官甚至被質疑，與反對派司法界人士有聯繫交往。

香港社會近日不斷有聲音提倡司法改革，日前亦有團體多次到高等法院請願。終審法院首席法官馬道立曾指，司法權不受外界因素及政治立場影響、應保持獨立，令人質疑馬道立有所推搪。龔靜儀稱，司法改革並非影響司法獨立，行政、立法、司法應三權分工，強調司法並非獨立王國或司法私人俱樂部，估計馬道立可能將要退休，或因此抗拒改革。

香港中小型律師行協會創會會長陳曼琪亦同意進行司法改革，指現階段司法機構如接獲對法官個人行為的投訴，其上級法官將處理投訴及調查，惟陳認為屬「自己人查自己人」。陳建議設獨立監察司法的機構及設立量刑委員會，以監督法官的個人行為及操守和避免法官獨大。

另外，根據《港區國安法》第44條，凡有危害國家安全言行的，不得被指定為審理危害國家安全犯罪案件的法官；在獲任指定法官期間，如有危害國家安全言行的，終止其指定法官資格。陳曼琪稱，國安法指定法官責任重大，需要謹慎任命，按她的理解獲委任的法官應擁護、推廣、信奉憲法及基本法。她稱指定法官的委任準則應十分高，如法官言行令人產生懷疑或推斷違反以上原則，亦應該終止其指定法官資格。