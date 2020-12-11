2名衞生署人員染疫　包括中藥中心及學童牙科診所職員

新冠肺炎確診者遍布各行各業，衞生署今(11日)指，有2名分別在香港科學園政府中藥檢測中心及亞皆老街學童牙科診所工作的職員初步確診。有關設施今日暫停服務，以進行全面清潔和消毒。

衞生署指，任職政府中藥檢測中心的人員為一名非醫務人員，主要在辦公室進行中藥研究工作，無需接觸公眾。該員工是一宗確診個案的密切接觸者，最近一次上班日期為12月7日。他執行職務前探測體溫正常，工作時一直有佩戴口罩及遵守防疫措施。基於公共衞生考慮，該員工曾工作的地點，即位於沙田香港科學園的辧事處已即時關閉，以進行徹底清潔和消毒。

至於牙科服務初步確診的人員，是一名牙科手術助理員。她在亞皆老街賽馬會學童牙科診所3樓工作，主要負責治療大堂的支援服務。她的一名親屬為確診個案。她於12月10日晚上接獲衞生防護中心通知其深喉唾液樣本檢測結果初步確診，沒有出現病徵。她最近一次當值日期為12月10日，工作上並無接觸病人。該名員工工作時有佩戴外科口罩，與接觸人士保持適當社交距離，當值期間有進行體溫檢測，體溫正常。該診所今日暫停服務，以進行全面清潔和消毒。