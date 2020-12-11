梁頌恆已赴美尋求政治庇護　宣布與家人斷絕關係

青年新政立法會前議員梁頌恆因拖欠立法會93萬港元的已發放酬金、利息及訟費，早前被立法會行政管理委員會入稟追討欠款，行管會今年8月入稟高院呈請要求頒令梁破產。司法機構原定已排期在本月2日開庭審訊這宗呈請，但押後至明年1月6日處理，隨即傳出梁於本月初已離港並身處美國的消息。有消息指，他將於明早(12日)在網上記者會上公開承認自己已離港，惟今晚(11日)有指他已於11月30日已離開香港，抵達美國華盛頓尋求庇護，其後他亦在社交網站宣布，與香港的家人斷絕一切關係，並辭去青年新政的一切職務。

梁頌恆4年前曾參與立法會選舉，雖然成功勝出，但他和游蕙禎因宣誓風波，被高等法院原訟庭裁定宣誓無效及取消2人議員資格，梁頌恆其後在同年11月在立法會大樓衝擊會議室，被裁定非法集結罪成，高院上訴法庭早前駁回其上訴申請，他須入獄4周，並於9月底刑滿出獄。

行管會早前亦入稟向梁頌恆追討議員酬金欠款，惟他未有理會，法院於是直接判處行管會勝訴，下令梁須清還1個月立法會議員薪金9萬多港元及行管會預支給他的83萬多港元。因梁未有按判令還款，行管會決定呈請梁破產。

除立法會前議員許智峯近日棄保潛逃外，在《港區國安法》實施前後，至少有18名曾提倡香港獨立或民主自決的政治人物棄保潛逃，包括前「香港獨立聯盟」召集人陳家駒、本土民主前線前召集人黃台仰及前成員李東昇、「12港人」之一、「香港故事」成員李宇軒、前「民間外交網絡」發言人張崑陽、被控2項暴動罪、本土民主前線的前成員李倩怡、港大《學苑》前總編輯梁繼平、已解散的香港眾志的立法會前議員羅冠聰、前「學生動源」成員劉康、英國駐香港總領事館前職員鄭文傑等。