上水寶石湖邨蟲患蔓延　25%住戶坐廁曾驚現活蟲

上水寶石湖邨沖廁水水面浮有幼蟲，另有疑似蟲卵。

上水寶石湖邨今年9月爆出沖廁水活蟲事件，多名住戶投訴發現坐廁有大量活蟲。寶石湖邨關注組調查發現，近25%受訪住戶指家中坐廁曾出現活蟲、逾3成半受訪者廁所更出現倒灌問題。有受訪居民表示，有蚊及蛾蚋成蟲從浴室去水位飛出，反映坐廁問題不但沒有改善，情況比想像更為嚴重。

寶石湖邨關注組11月透過紙本及網上問卷訪問134戶，有近25%受訪者指家中坐廁曾出現活蟲；超過35%居民指廁所出現倒灌問題，分布於不同樓層。調查又指，逾80%受訪者表示非常擔心及擔心廁所蟲患及倒灌情況，坦言蟲患事件對如廁感到焦慮及造成心理影響。

關注組表示，約25%受訪者曾居於公屋或居屋，以往未曾遇過蟲患及倒灌問題，質疑因新屋邨設計出問題，產生倒灌及蟲患問題。疫情下，居民擔心病毒經由污水喉傳播。

關注組指，目前屋邨物業管理公司主要透過於受影響住戶的渠口及整棟大廈水缸倒漂白水改善蟲患情況，但有受影響居民表示漂白水無效，而漂白水的氣味更可能引致眼部不適、氣管敏感、皮膚敏感等。

關注組建議房屋署參考康文署泳池消毒方法處理淡水沖廁所滋生蚊蟲的問題，並盡快檢查全邨所有喉管，包括喉管是否有損毀或裂縫引致有蚊蟲進入產卵及繁殖，徹底解決邨內蟲患問題。