警破深水埗無牌樓上吧　18男女被捕

本港第四波疫情嚴峻，政府早前再宣布收緊防疫措施，勒令酒吧等處所暫時關閉。深水埗警區反三合會行動組今晚(11日)在區內展開代號「虎撲」的行動，期間突擊搜查荔枝角道292號商廈一樓上單位，搗破一間懷疑無牌酒吧，拘捕11男7女(21至64歲)，包括一名負責人。

據了解，涉事單位大約600呎，內部間出2間房，現場環境擠迫，雖然眾人分枱而坐，但俱無戴口罩，酒客入場時亦無量度體溫等防疫措施，暫時未知該無牌吧已經營運多久。

有學者曾狠批樓上吧藏污納垢，認為其地理隱蔽又屢涉毒品交易，走火警時亦非常困難，容易發生意外，直指「一間都嫌多」，政府應考慮取消向樓上酒吧發牌。在疫情下違反酒吧禁令而有判刑的案件，應具標誌性，但僅判囚7日，判刑明顯過輕。因根據最新酒吧禁令，違例者最高可被罰款50,000港元及監禁6個月，反觀之前的首宗定罪案例相距甚遠，未能發揮阻嚇作用。

另有酒牌局前成員表示，部分無牌酒吧有黑幫操控，令場地變成罪惡溫床，經常出現交易違禁品，向未成年人士賣酒等情況，亦可能影響大廈走火通道安全，敦促政府應從根源打擊無牌酒吧。酒牌局應取消向樓上酒吧發牌，同時警方亦要嚴加巡查，取締問題酒吧。