英航倫敦回港航班4人確診　航線停飛14日至聖誕

聖誕節前自海外回港的留學生人數上升，同時亦令新冠肺炎疫情跨境傳播的風險大增。英國航空本周二(8日)由倫敦飛抵香港的BA027航班上，就有4名乘客經檢測後確診，衞生防護中心決定由今日(12日)起，禁止英航客機由倫敦飛至香港，為期14日，或會影響不少準備回家過聖誕的港人。

衞生防護中心昨晚(11日)公布，由於英國航空營運、於周二由英國倫敦飛抵香港的航班(BA027)，除了有4名乘客確診，亦有一名乘客未能符合《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）指明的條件，衞生署遂引用該規例，禁止英航營運的客機在12月12日至25日期間從英國倫敦抵港。

現時由香港國際機場抵港的人士，均須於衞生署在機場內的臨時樣本採集中心接受新冠病毒檢測，而在下周二(15日)起，採樣方法將由旅客自行提供的深喉唾液樣本，改為專人採樣的「咽喉和鼻腔合併拭子樣本」。另外，本月22日起將實施指定酒店檢疫安排，若入境人士於本月22日零時以後辦理酒店手續，就必須於指定酒店檢疫。