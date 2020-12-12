首批新冠疫苗最快下月抵港　陳肇始：需先確保成效品質

新冠肺炎疫情持續，食物及衞生局局長陳肇始今早(12日)在電台節目表示，當局已與3間新冠病毒疫苗製造商達成初步協議，除內地「科興生物」的100萬劑疫苗下月抵港外，由上海「復星醫藥」、德國「BioNTech」與美國「輝瑞」合作的疫苗，亦可於首季交付。至於英國「阿斯利康」研發的疫苗，則預計明年中才可分批來港。

陳肇始續指，雖然已經向多間藥廠訂購疫苗，但藥廠仍需要向港府提交臨床數據，證明疫苗的成效和品質，並由衞生署科學委員會檢視疫苗的數據，當局才會購買。當局亦已展開緊急立法工作處理疫苗在港註冊問題，及已開展疫苗注射的籌備工作，暫時未確定是否下個月就能安排注射疫苗，當局會盡快籌備為優先群組接種。

至於醫護人員、院舍院友及員工、長者及長期病患者數類優先群組接種疫苗的優先次序則未有定案，她稱要視乎疫苗到港的最終劑量及疫苗類別。她舉例指，「BioNTech」的疫苗要在攝氏負70度下冷藏，需要較多中央統籌，運輸時間要求較精準，可能需要實施中央處理接種。長者方面，陳指出香港60歲以上人數有180多萬，當局初步構思是年紀較大的先打針，再逐個年齡層推展。

對於部分國家有民眾注射疫苗後出現副作用，陳肇始表示，本港設有監察疫苗副作用的機制，同樣適用於新冠疫苗，如日後市民在注射後出現重大事故，衞生當局會調查，亦會追究涉事製造商。

政府專家顧問、香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌則指出，疫苗需由藥廠經多輪研究，並獲當地的藥物管理局核准，才能大量生產，而研發成果亦會刊登在大型醫學雜誌，認為市民毋須擔心接種的疫苗生產技術或產地來源。