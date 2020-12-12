收緊防疫措施成效需時　許樹昌：無病徵個案仍高企須小心

新冠肺炎第4波疫情在港肆虐，政府專家顧問、香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌，今早(12日)在電台節目表示，早前社交距離措施不足，很多私人公司並無參與在家工作等，而政府再度收緊社交距離措施後，近兩日上班時間雖然塞車減少，商場人流亦下降，但仍然需時觀察，相信一、兩星期就能看到措施效果。

許指出，現時的新冠病毒滲透力高，同時出現多個群組，社區仍存在多個傳播鏈，涉及不同職業或階層，加上有三分一確診者無病徵，難以找出帶病毒人士，而且目前的無源頭個案遠超整體病例兩成，數字仍然屬高企，他擔心疫情或會失控，呼籲要小心。

對於麗晶花園的爆發情況，他形容情況與當年沙士淘大花園相似，認為香港的人口密度高，特別是很多舊式屋苑都會使用U型隔氣管，呼籲市民如果住在30年樓齡或以上的單位，就要隔兩、三天倒水入U型隔氣管，否則隔氣管太乾，可能會將帶病毒的污染物吹回屋內，造成環境污染。

許又提到，早前與負責統籌「指定檢疫酒店」的公務員事務局局長聶德權通電話，知道部份「指定酒店」需時安排現有住客搬走，因此要在本月22日才開始落實措施。他又透露，部份酒店已經將房間的門匙，設定為只可以開1次，以確保檢疫人士不會外出，若要送飯或送物資，均需要由酒店職員開門。