灣仔水務署地盤煤氣爆炸　6煤氣公司職員燒傷送院

地盤一旁的商舖亦被波及。(曾紹良攝)

灣仔昨晚(11日)10時許發生一宗煤氣喉洩漏爆炸案，造成6人受傷。現場為謝斐道255號對開一個水務署地盤，疑正進行地底工程。今晨(12日)約10時，有煤氣公司職員返回現場，了解事件處理進度，並跟進相關煤氣喉管復修工程。

此外，爆炸中火舌波及停泊在附近的3輛電單車，警方在車上掛起告示，呼籲車主聯絡警方助查。東網記者今晨返回現場視察，地盤一旁一間店舖的外牆、大門及捲閘被焚毀熏黑，地盤內有磚塊、沙石瓦礫等待清理。

據了解，事發前疑有地盤工人意外鑿穿地底煤氣喉，當時工人已立即聯絡煤氣公司職員到場協助，及後現場突然發生爆炸，現場6名煤氣公司職員(25至59歲)走避不及被燒傷面及手，需送院治理。消防到場後派出1隊煙帽隊開動1條喉灌救，約45分鐘後將火救熄，暫未知爆炸起因，正進一步調查火種來源。

煤氣公司發言人指，公司職員到場協助期間，現場出現不明火種，因而導致搶火。公司6名職員受傷，其中5人經治療後已經出院，另1名傷者需留院觀察，對受傷員工表示慰問，並會跟進其傷勢。事件中，現場附近7個工商客戶供氣受影響，由於相關部門仍在調查意外原因，公司不作任何揣測，惟暫時亦未能繼續維修受損喉管。