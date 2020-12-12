荃灣社區檢測中心今啟用　人流稀少反應冷淡

鑑於新冠肺炎疫情急速惡化，食物及衞生局月初表示，將在全港增設5間社區檢測中心，首階段運作3個月，並視乎情況可再延長3個月。位於荃灣蕙荃體育館的檢測中心今(12日)開始運作，收費為240港元，早上到場進行檢測的人不多，有完成檢測的市民指整個採樣時間只需約10分鐘，但同時亦有不少市民到場後始發現需要收費，放棄進行檢測。

位於蕙荃體育館的社區檢測中心今早8時開始運作，場外貼有預約檢測及進行查詢的資料。告示指若在上午時段完成採樣的人士，電郵報告發出的時間將約在同日晚上10時至翌日早上8時；而在下午時段採樣的人士，收到報告的時間則會約在翌日早上10時至下午2時半。東網記者今早約8時到場視察，市民梁小姐因工作原因到場檢測，她表示中心內人數不多，毋須排隊，過程方便順利。

年過七旬的翁女士則因需付費而沒有進行檢測。她表示到達檢測中心後，始發現進行檢測需要付費，無論是需要或不需要實體報告的收費均為240港元，認為收費不合理，建議政府在同一地點提供收費及免費的檢測服務，讓市民按需要選擇。她另批評港府「做乜嘢都慢四拍」，認為至本月22日始推行指定酒店檢疫，會造成防疫漏洞。

至上午約9時，一名在附近停車場工作的男士，亦在到場後始知檢測需要收費，稱「唔怪得無咩人」後離去。

今輪新增的社區檢測中心分別位於灣仔禮頓山社區會堂、黃大仙摩士公園體育館、深水埗白田社區會堂、大埔太和體育館及荃灣蕙荃體育館。