首批指定酒店將提供1.2萬房間　政府將派專責隊伍巡查

全球新冠肺炎疫情未止，港府早前宣布海外抵港人士由本月22日起，需入住指定的36間酒店進行隔離檢疫。負責統籌的公務員事務局局長聶德權今早(12日)在一個電台節目指，首批指定檢疫酒店將合共提供1.2萬間房間，以過去數個月的每日抵港人數計算，他相信供應量能應付連續14日累計抵港人士的需求，期望透過落實指定檢疫酒店，可加強「外防輸入」的管理及執行。政府亦會為平均入住率不足50%的指定酒店補貼差額，聶舉例指，若入住率是30%，就會補貼20%房價，以房間價格70%計算，上限為600港元，相信以目前的需求而言，入住率未必會太低。

至於如何確保檢疫旅客不會離開酒店房間，聶表示，有關酒店要減少旅客到埗後在公眾地方停留的時間，盡快安排旅客上房並提供一日三餐的膳食，同時要有保安監察，確保檢疫人士在14日內不可擅自離開房間，當局亦有專責隊伍巡視並與酒店聯繫，若酒店遇上難以處理的問題，亦可與專責隊伍聯絡。

他又指，衞生署及機電工程署已到過有關酒店，檢視是否符合防疫要求，部分需進行改裝工程，涉及通風及渠管等。而措施實施需要過渡期，聶指出，酒店不論是否指定檢疫酒店，都需要作出相應安排，有些旅客已預訂非指定酒店房間，可能需要取消及重新預訂。

對於有意見認為政府的指定檢疫酒店計劃太遲推出，食物及衞生局局長陳肇始解釋指，計劃屬各項外防輸入的措施之一，落實安排前要與航空公司及酒店業界商討，由於酒店業在疫情初期對病毒不太認識，未必願意接收相關人士，而今次安排是「不容易傾來」，隨着外地疫情大流行越來越嚴峻，她相信對指定酒店的需求會越來越高，政府將會加強相關措施。

另外，有指部分指定酒店坐地起價，增加抵港人士入住的使費，陳指，若返港人士覺得預訂的房價不合理，可以有其他選擇，目前指定酒店房價「有平有貴」，她指出，逾80%指定酒店的房價在1,000港元以下，相信價格具競爭力。