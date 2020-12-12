石禮謙任港大校委9年　獲大比數贊成續任

港大校董會投票表決議員石禮謙港大校委的去留，昨日(11日)完成統計，據報校董會共有90人票，最後以66票贊成、15票反對、9人投棄權或廢票，通過石續任港大校委1年。石禮謙今(12日)回應東網查詢時表示，作為立法會的代表，很榮幸可以繼續為港大服務，又認為大學的首要目標是培育人才及創意思想。

港大11名校董曾在上月發公開信，希望校董會在表決是否同意石禮謙續任前先舉行論壇與他討論其對學術自由、院校自主等議題的看法，但最後會議因應疫情取消。石禮謙表示，自己並不介意分享對港大的看法，但稱論壇並不是程序的一部分。石又指，港大在各界皆有優良的聲譽，自己擔任港大校委9年，在港大的投訴委員會或人事委員會中擔任要職，會繼續發揮所長為港大服務。

按照《香港大學條例》，除校長及學生代表外，其餘校委會委員每屆任期為3年，最多可以連任2次，即共在任9年，如要再續任需經港大校董會同意。港大校董會現時有約120人，以當然校監、行政長官林鄭月娥為首，亦包括食物及衞生局前局長高永文、立法會前主席曾鈺成、恒隆地產行政總裁盧韋柏、監警會委員關治平等。