黎智英被控危害國安　美副總統彭斯等政客指指點點促放人

彭斯在Twitter發文讚黎智英及要求放人，並附上二人早前在白宮見面的相片。

官司纏身、因涉嫌欺詐而正在荔枝角收押所還押的壹傳媒黎智英，周五（11日）再被控違反《港區國安法》中的「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪。歐美多名政界人士同日對案件指指點點，促請釋放黎智英，其中美國副總統彭斯竟在Twitter發文讚黎是英雄。

彭斯表示，針對黎智英的控罪是侮辱世界各地熱愛自由人士，他至今仍受黎對民主及港人權利的支持所啟發。他在貼文加上「#FreeJimmyLai」（釋放黎智英）的標籤，以及上載他去年在白宮接見黎智英的相片。

共和黨籍參議員魯比奧亦在Twitter發文，稱利用《港區國安法》起訴黎智英、壹傳媒財務總監及黎智英兒子是試圖令任何敢於說出真相的人噤聲，直指必須撤銷相關控罪，破壞香港自由的人士必須問責。美國國會和行政當局中國委員會（CECC）則形容黎智英被起訴完全是濫用《港區國安法》，須終止政治檢控。

此外，共和黨籍參議員史葛（Risck Scott）周五去信香港行政長官林鄭月娥，要求她釋放黎智英、已解散的香港眾志前秘書長黃之鋒、前主席林朗彥、成員周庭，以及其他因為和平抗議而被捕的香港市民，指他們無真正犯罪，只是戳中中國領導人的玻璃心。他又批評林鄭月娥向北京屈服讓香港人受苦，令香港經濟支離破碎，小企業與國際公司出走，港府喪失美國給予的所有特殊待遇，港人也活於恐懼。

歐盟外交和安全政策發言人瑪斯拉莉（Nabila Massrali）在Twitter指，黎被起訴是《港區國安法》打壓香港公民社會和支持民主聲音又一例證，強調基本自由必須得到尊重和保護。聯合國秘書長古特雷斯被問及黎智英被起訴一事時，發言人杜亞里克（Stephane Dujarric）稱古特雷斯對世界有很多地方的公民空間正在收窄感擔憂。