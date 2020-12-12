梁頌恆拖欠政府近500萬元　稱不會理會欠款

青年新政的立法會前議員梁頌恆於今日(12日)的網上記者會上表示，預計連同拖欠立法會的93萬港元款項及其他民事案件訟費，共欠政府400至500多萬港元，但形容「多到唔識計就唔計」，不打算理會欠款。梁指自己早於2016年已被相繼取消香港銀行户口，一直靠現金支付日常開支，並說︰「如果搵到仲有香港資產，歡迎凍結。」

梁頌恆在2016年參選立法會，但被裁定宣誓無效，並取消議員資格，梁因拖欠立法會93萬港元的已發放酬金、利息及訟費，早前被立法會行政管理委員會入稟追討欠款，行管會今年8月入稟高院呈請要求頒令梁破產，於明年1月6日處理有關呈請，梁同時亦有其他民事案在身，他指涉及的案件已申請毋須親自上庭，將交由香港律師團隊繼續處理。

梁又指基於安全評估，只向極少數人透露赴美的計劃，形容去留均是困難的抉擇，自己經過一番掙扎才決定離開。梁拒絕回應與香港家人斷絕關係的原因，但指一直非常掛念其生活圈子及一眾「戰友」，期望終有一日可以與其他流亡海外的戰友回港。梁指評估過「分工安排」，認為現時較少香港政治人物選擇到美國，故才決定到美國尋求庇護。

梁透露，現時於美國華盛頓的居所是由當地港人提供暫住，而組織「避風驛」則協助安頓生活，現時主要靠積蓄過活。梁正計劃正式提交庇護申請，惟指未能評估成功機會，亦指現階段主要集中作游說工作，未考慮將來會否在美國尋求工作。