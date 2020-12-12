公務員若拒簽聲明或宣誓　聶德權：將按機制要求離職

政府就去年有公務員曾參與反修例示威活動被捕作補鑊，要求公務員簽署聲明及宣誓擁護《基本法》、效忠特區並對特區政府負責。公務員事務局局長聶德權今早(12日)表示，要求公務員簽署聲明與宣誓，是要他們承諾及確認這些基本責任，又指若有人拒絕，管方會嚴重質疑對方是否不接納這些基本責任，認為其不適合在公務員隊伍履行職務，並會考慮根據公務人員管理命令既有機制，要求有關人士離開公務員隊伍。

聶指出，如果有人違反誓言，即行為本身可能違法或違規，如果情況嚴重，例如觸犯《港區國安法》，該法例也提到如被判有罪就須終止職務。至於其他違規情況，則會按紀律處理機制處理，如確認有關人員違反公務員操守，就視乎行為嚴重性作出懲處，若行為本身同時違反誓言，就要一併考慮懲處的程度。

至於所指的違例是否很大機會是違反《港區國安法》，聶指出誓言內容談及擁護《基本法》及效忠特區，反問若公務員不效忠特區，是否代表與特區的利益存在對抗，甚至嘗試破壞，而這些事往往涉及國家安全層面。他續指，若公務員對政府政策或措施有意見，希望政府做得更好，這些並沒有問題，但如果是針對政府，對抗、敵視或完全不接受政府，則另當別論。