民政處拒批防疫撥款　多區議員斥屬無理阻撓

議員在記者會上要求當局盡快批出防疫撥款。

各區區議會籌劃資助大廈在公用地方進行清潔消毒，18區民主派聯絡會議引述各區民政事務處回覆指，由於擔心撥款被濫用和作用重疊，而拒批撥款，有關金額涉及近800萬港元。多名區議員批評屬無理阻撓區議會防疫撥款，同時認為做法與政府一直呼籲要「同心抗疫」相違背，要求當局盡快批出撥款。

葵青區議員梁靜珊今早(12日)於記者會上表示，該區早於9月份便計劃派發口罩和防疫包，但民政處於10月份指物流署有大量口罩可供派發，要求更改用途。此外，梁指區內納米光觸媒塗層抗菌噴霧工程進入最後招標時，政府突然「僭建」苛刻條款，包括要求資產審查，區議會書面要求解釋不果，至今仍未能開展工程，批評民政處「歎慢板」，導致區內出現大規模的疫情爆發。

九龍城區議員任國棟指出，該區10月份通過為區內大廈進行深層霧化消毒工作，涉款240萬港元，但秘書處未有按照程序進行招標，其後「拖後腳」延至本月才發信邀請夥伴機構招標，亦未有表明當區議會完成審批程序後民政事務專員會否批核款項，要求盡快跟進事件，並批出撥款。

油尖旺區議會副主席余德寶批評政府一直未有回應坊間對於封關的訴求，又批評特首林鄭月娥和民政事務局局長徐英偉以「政治凌駕民生」，衞生署亦未有派員出席區議會會議，更未有針對「疫廈」派樽，直至近日才派樽已是太遲，反映港府無心做好抗疫工作。