裝修公司涉拖延致工程爛尾　多名市民中招失數百萬訂金

裝修詐騙屢見不鮮，有工會今日(12日)陪同多名市民到北角警署報案，指有網上信譽好的家居裝修公司，涉嫌違反《虛假商品說明》條例，公司職員亦涉詐騙，導致損失龐大金錢，涉款達數百萬港元，他們早前亦已去信海關、消費者委員會舉報。

工聯會九龍東總幹事鄧家彪陪同多位求助市民到北角警署報案，指有裝修公司涉嫌將虛假商品說明，應用於家居裝修工程服務，該公司職員亦涉及詐騙行為，每宗個案涉及的工程金額由50萬港元至90萬港元不等，全部受害市民均已支付40%至60%訂金。

受害人之一的葉太表示，於網上查找資料後，參考網上評價，選擇涉事工程公司作家居裝修，並先行支付近60%訂金，惟該公司在進行前期工程後，卻一拖再拖。葉太曾就工程爛尾多番尋找公司東主不果，結果在合約期過了3個月後，寓所仍是爛屋一間，期間曾有該公司職員聲稱，可收取事主80萬港元代為完成工程，由於懷疑該職員涉詐騙行為，故選擇報警求助，希望可追討損失。

鄧家彪表示，裝修公司經常於接單後表示經營或財務困難，而拖延工程導致爛尾，惟事件發生後仍繼續做生意，並於消委會調查時表示即將倒閉，經營手法令人懷疑所謂的經濟困難只屬藉口。他呼籲有意裝修的市民，要小心報價單模糊及避免先動工後報價，並應選擇分期付款，以減少損失。