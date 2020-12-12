法律界斥梁頌恆籲美國制裁中港　或干犯勾結外國勢力罪

身處美國的青年新政立法會前議員梁頌恆，頻繁與當地政要會面，更建議加強對中港的制裁措施，有法律界及議員認為梁的言論有機會觸犯國安法下的勾結外國勢力罪，又指美國只是利用梁頌恆作為一隻棋子，將制裁一事合理化。

身兼執業大律師的議員容海恩指，梁頌恆接二連三地與美國政要會面，聲稱要開拓「國際戰線」呼籲加強制裁中港，明顯是獲得美方支持，勾結外國勢力，損害香港的利益，同時鼓吹香港年輕人繼續犯法，行為極不負責任。容認為國安法立法，正正是針對梁頌恆這些「於理不合，於情不容」的有心之士。

對於梁頌恆日前於聲明中指，已與香港的家人斷絕關係，容認為事件顯示他的個人品德值得懷疑，梁既然可以與家人「割席」，同時亦是與香港人「割席」，認為他「口口聲聲」說要為香港人着想的說法值得質疑。

另一執業大律師龔靜儀亦同意，梁頌恆的行為絕對有機會觸犯勾結外國勢力罪，情況就如壹傳媒黎智英接受訪問時呼籲外國制裁香港被加控有關罪名。龔批評梁頌恆「走得都預咗唔返嚟」，恃着美國已終止與香港的引渡移交逃犯協議，變本加厲，認為身在美國「講乜都得」，不用負上任何刑責。

龔認為美國只是利用梁頌恆作為一隻棋子，「借佢把口」將制裁中港的事合理化。對於梁形容國安法有無限權力，龔直斥梁以為自己「聲大」則「惡人先告狀」，自己犯法卻誣衊合法合憲的國安法屬「惡法」。