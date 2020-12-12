天水圍石塘咀等5區增設社區檢測中心　下周起陸續投入服務

新冠肺炎第4波疫情嚴峻，政府今(12日)表示，將新增5間社區檢測中心，於下周起陸續投入服務，為市民提供自費檢測服務，有關服務收費上限為240港元。連同上述社區檢測中心，屆時全港將有19間社區檢測中心提供服務，總檢測容量將超過每天2萬次。

該5間檢測中心分別位於天水圍天晴社區會堂，開始服務日期為下周一(14日)；石塘咀體育館下周二(15日)開放；土瓜灣體育館及馬鞍山體育館則將於下周三(16日)開始服務；而牛頭角道體育館開放時間則有待公布。

政府發言人表示，當局會在有需要時，視乎需要於檢測中心為特定群組、指明人士或其他市民因公共衞生理由進行檢測，屆時會另行作出宣布。而今次5間新增檢測中心首階段將運作3個月，並視乎情況可再延長3個月。

市民參與自費檢測服務後，如結果呈陰性，會在24小時內收到檢測機構發出的核酸檢測結果證明。至於檢測結果經衞生署確認證實染疫，相關人士會按既定程序由衞生署致電通知，並會獲安排送到公立醫院進行隔離和治療。

截至本周四(10日)，社區檢測中心已為超過17萬人提供檢測服務，其中420人經檢測後證實染疫，比率為0.25%，有關個案已轉交衞生防護中心覆檢及跟進。