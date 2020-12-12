今增69宗確診　19宗屬源頭不明　東頭邨貴東樓4單位共7人染疫

衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，今日(12日)新增69宗確診，包括5宗輸入個案、19宗本地源頭不明個案，及45宗相關個案。相關個案中，歌舞群組再添4病例，將軍澳日出康城9期地盤群組再多1宗病例，亞洲博覽館檢疫設施增2人染疫；將軍澳藍田隧道地盤多1名員工確診。本港累計7,447宗確診。另外，今日有80多名初步確診個案。

張竹君指，相關個案中，其中一人為診所護士，她於北角電氣道183號馮明杰醫生診所任職。該名護士有家人確診，她於本月8日開始身體不適，由於她當日仍有上班，診所有人要檢疫，另有部分病人需接受檢測。而昨日(11日)有1名確診患者為私家醫生李念弘，其診所位於中環畢打街中建大廈，他於本月8日最後一日上班，同日發病，該診所需關閉，部分在傳染期內到訪過診所的病人要進行檢測。

另外，東頭邨貴東樓有4個單位出現7宗確診個案，其中3個單位的個案分別與歌舞群組、將軍澳日出康城9期地盤群組，以及患者工作地點有相關，至於另1個單位的病例則屬於無源頭個案，張竹君表示同一大廈多人感染可能只是巧合，當局會到該邨派樣本樽。

張續指，秀茂坪寶達邨、附近的安達邨及安泰邨均有大廈出現確診個案，情況現時在香港相當普遍，並非單純在秀茂坪一帶有社區爆發。

醫管局公布，截至今日上午9時，過去24小時共有118名確診病人出院，至今共有6,114名病人康復出院，現時共有1,118名確診病人分別於22間公立醫院及社區治療設施留醫，其中49人情況危殆，61人情況嚴重，其餘1,008人情況穩定。目前公立醫院已啟用671間負壓病房，合共1,217張負壓病床。